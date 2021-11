ČUDO OD DETETA: Selektor u A tim pozvao dečaka od 15 godina! Neverovatno!

Selektor rumunske fudbalske reprezentacije Mirel Radoj pozvao je dečaka od 15 godina u A tim. Radi se o Enesu Saliju, momčiću koji je član Farula iz Konstance, kluba koji predvodi legendarni George Hadži.

Mirel Radoj objavio je spisak igrača na koje računa za meč protiv Islanda kod kuće i gostovanje Lihtenštajnu.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj