SADA JE ZVANIČNO! ĆAVI JE NOVI TRENER BARSELONE - Katalonci platili 5.000.000 evra Kataranima

Ćavi Ernandez (41) novi je trener Barselone, potvrdio je njegov bivši klub Al-Sad. Katalonac se tako vraća kući i zameniće otpuštenog Ronalda Kumana na kormilu kluba sa stadiona Nou kamp.

- Uprava je dogovorila Ćavijev prelazak u Barselonu, koja je platila odštetnu klauzulu. Dogovorena je saradnja u budućnosti, a Ćaviju želimo mnogo uspeha. Pre dva dana nas je obavestio da želi otići u Barselonu, koja je u krizi. Razumeli smo ga i nismo mu želeli praviti probleme. On i njegova porodica uvek će biti dobrodošli u Dohi - rekao je Turki Al-Ali, sportski direktor Al-Sada.

Ćavi je sa svojim bratom u Dohi dogovorio sve detalje saradnje sa Barselonom. Posle toga se pozdravio sa predsednikom Al-Sada Mohamedom bin Kalifom Al Tanijem. Katalonac je u ugovoru s katarskim klubom imao odštetnu klauzulu čija visina nije poznata, ali španski mediji danima pišu da ona iznosi 5.000.000 evra.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X