TITO GA JE OTERAO SA MUNDIJALA, A ZBOG DŽAJE JE NAPUSTIO MARAKANU! Danas legenda Zvezde BLEKI slavi 71. rodjendan!

Na današnji dan 1950. godine u Beogradu rođen je Vladislav Bogićević, čuveni Bleki, legendarni as Crvene zvezde i reprezentativac, prvi Srbin ikada u Kući slavnih.

Stariji poznavaoci fudbalskih prilika za Blekija kažu da je bio jedinstvena ličnost, kako na terenu, tako i van njega. Fudbalski velemajstor, ali i pravi mangup.

Kao beogradsko dete koje je odraslo na Bulbulderu zavoleo je fudbal. Počeo je da igra u nižerazrednom Bulbuldercu, a onda se preselio u Crvenu zvezdu gde je prošao sve omladinske kategorije. Igrao je kao vezni igrač i napadač. Za voljeni klub debitovao je 28. avgusta 1968. u Užicu protiv Slobode, kada su crveno-beli slavili rezultatom 5:3). U prvi tim ga je uveo popularni Čiča, Miljan Miljanić i promenio mu poziciju, forsiravši ga na mestu levog beka i centarhalfa. Dres Crvene zvezde nosio je do 7. decembra 1977. odigravši ukupno 395 utakmica (od toga 184 prvenstvene) i postigao 42 gola (17 prvenstvenih). Jednu sezonu, na kaljenju proveo je u Sloveniji, gde je igrao za Maribor (1969/70). Tamo je bio standardan, upisao je 34 utakmice.

Sa Crvenom zvezdom osvojio je dve titule državnog prvaka 1972-73 i 1976-77 i jedan trofej Kupa 1977. godine. Kada je legendarni Dragan Džajić otišao u inostranstvo, Bleki je preuzeo kapitensku traku. Posebno je bila upečatljiva sezona 1976/1977 kada je Crvena zvezda pod komandom trenera Miše Pavića igrala najlepši fudbal u zemlji. Generaciju fudbalera činili su: Petrović, Jelikić, Novković, Baralić, Keri, Bogićević, Petrović, Nikolić, Filipović, Sušić, Stamenković, Kajganić, Jovanović, Ratković, Radović, Savić i Lukić.

