SKANDAL U HRVATSKOJ! USTAŠKA OBELEŽJA U SPLITU NA MEČU PROTIV RUSA: Hoće li UEFA reagovati na promociju fašizma na Poljudu?! (FOTO)

Na utakmici u Splitu, u direktnom duelu za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru između Hrvatske i Rusije, na tribinama vijorile su se zastave sa ustaškim znamenjem, pa se čeka da li će ovim povodom reagovati i Evropska fudbalska unija (UEFA).

I hope that @UEFA will react and punish croatianfootballassociation. On match #croatia-#russia we saw this symbol of fascist Ustashestate independent Cro fromworldwar 2. Croatian coteofarms with first white field. In this marrionet state killed over million SerbsJewsRoma pic.twitter.com/vipLt9KBqe