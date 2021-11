HRVATI U SUZAMA, KOLINDA NA KOLENIMA! Hit reakcije u komšiluku nakon plasmana reprezentacije Hrvatske u Katar! (FOTO)

Domaća selekcija je do sva tri boda došla autogolom Fjodora Kudrijašova u 81. minutu. Meč na stadionu "Poljud" odigran je po veoma lošim uslovima, usled kišnih padavina.

Hrvatska je zauzela prvo mesto sa 23 boda, dok je Rusija druga sa bodom manje, i za plasman na Svetsko prvenstvo će igrati dodatni baraž.

Ipak, meč je obeležila scena koja se dogodila nakon meča. Naime, nakon što je glavni arbitar Dani Mekeli odsvirao kraj selektro domaće selekcije Zlatko Dalić briznuo je u plač od sreće. Reklo bi se da su ga ponele emocije zbog plasmana na Mundijal i čitave atmosfere na stadionu u "Poljudu".

Zlatko Dalić is in tears after leading Croatia to Qatar. #WCQ2022 #CRORUS pic.twitter.com/32XwaFZsMp