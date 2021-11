OTAC DUŠANA TADIĆA DAO HIT OBJAŠNJENJE ZA USPEH ORLOVA: Mitar ima veliku GLAVU, a moj Duća GPS u nogama!

Dušan Tadić je na stadionu Luž u Lisabonu odbranio doktorsku disertaciju na temu kreativnosti, lepote i jednostavnosti fudbala, asistiranja i ubojitosti, pa je junak nacije od Palića do Šar-planine.

Ofanzivni vezista plesao je pred više od 60.000 portugalskih navijača i efektnim golom u 33, pa teledirigovanim centaršutem u 90. minutu omogućio Aleksandru Mitroviću da odvede "orlove" na četvrti od poslednjih pet Mundijala. Kapiten Ajaksa i našeg nacionalnog tima posebno je izazvao delirijum u rodnoj Bačkoj Topoli, gde su njegovi roditelji bukvalno skakali od sreće posle istorijske pobede nad "navigatorima" od 2:1.

2 šolje dnevno i prostata će biti kao nova! Uvjerite se sami

Otac Petar za Srpski telegraf jutro posle burne noći iznosi utiske o čarobnoj noći na Pirinejskom poluostrvu.

- Znate kako se kaže, svi su vojskovođe posle bitke, ali ja, najiskrenije, jesam očekivao da pobedimo Portugalce usred Lisabona. Nisam ni najmanje iznenađen, a gol u poslednjem minutu samo je učinio da sve bude još slađe. Čuo sam se s Dušanom pre utakmice i savetovao ga da preuzme odgovornost, da lopta što više bude kod njega da bi on davao brze pasove saigračima napred. On ima šutinu, to se videlo kad nam je doneo izjednačenje - započinje Tadić senior i na duhovit način objašnjava za naše čitaoce situaciju kod pobedonosnog gola.

- Mitrović ima veliku glavu i njega je nemoguće promašiti, a moj Duća ima GPS u nogama, pa mu je uputio satelitski precizan centaršut i eto nama pobede (smeh). Zaista, svaka čast svima, zaslužili su prvo mesto u grupi i direktan plasman u Katar. Utakmicu sam gledao sa suprugom Marijom i prijateljima i sad mi cela Bačka Topola čestita, što lično, što preko poruka i poziva - raportira Petar Tadić, otac novokrunisanog cara Dušana od Lisabona.

Kapiten "orlova" u ovogodišnjim kvalifikacijama za SP u Kataru bio je pravi komandant na terenu sa šest asistencija i dva gola, ali i bezbroj pripremljenih šansi, driblinga, oduzetih lopti. Ukupno je za 13 godina u nacionalnom timu upisao 18 pogodaka i 29 asistencija na 82 utakmice. Debitovao je kod pokojnog Radomira Antića, a najučinkovitije igra kod još jednog Mistera, i to Dragana Stojkovića. Neka samo tako nastavi.