OVAKVOM ODGOVORU SE NISU NADALI! Tzv. Kosovo tužilo Srbiju zbog TRI PRSTA i VESELI SE SRPSKI RODE u Lisabonu! Usledio ekspresan ŠAMAR!

Isticanje srpskih nacionalnih simbola zasmetalo je provokatorima iz Prištine. Žale se zbog pesme "Veseli se srpski rode" i pokazivanja tri prsta.

"U pesmi se pominju gradovi u dve susedne države Srbije, Prizren na Kosovu i Rumija u Crnoj Gori i to je neprihvatljivo. Takva provokacija i nacionalistička gestikulacija nije u skladu sa evropskim vrednostima, ali je samo deo srpskih šovinističkih i osvajačkih snova i misli", navodi se u sramnom saopštenju saveza.

"The FFK will file a complain to UEFA regarding the action of Serbian footballers, who after the match with Portugal appeared in shirts with irredentist & nationalist inscription."



via FFK pic.twitter.com/vxIxcI6bBB