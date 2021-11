HOROR! Imigranti u Kataru grade stadione za Mundijal i rade ZA 15 EVRA DNEVNO! Na vrućini BUKVALNO UMIRU (FOTO)

Cela planeta željno iščekuje Svetsko fudbalsko prvenstvo naredne godine u Kataru, kao i Srbija koja je obezbedila plasman pobedom nad Portugalom u Lisabonu.

Međutim, uslovi u kojima rade ljudi koji su zaslužni da sve bude spremno za ovaj događaj su, malo je reći katastrofalni, prenosi Daily Mail.

Radnici imigranti u Kataru za svoj 11-časovni dnevni rad gradeći velelepna fudbalska zdanja u ovoj arapskoj zemlji, dobijaju oskudnih 12 funti!

Sat vremena putuju do posla autobusom, put im je neplaćen i nazad do kampa koji se nalazi na severu, dakle dva sata. Trenutno je većina Dohe, glavnog grada Katara iskopana, a radnici imaju problem i sa vrućinom. Kleče na suncu, postavljajući kamene pločnike oko stadiona Lusail, mesta gde će se igrati finale prvenstva sveta.

Imaju jedno mesto za predah, veličine jedne male autobuske stanice. Zbog vrućine, veliki broj je i smrtnih slučajeva. Podaci govore o 5.927 umrlih u periodu od 2011. do 2020. godine, dok je pakistanska ambasada u Dohi dodala još 824 žrtve u istom periodu.

British football players have been taking the knee for BLM yet in 2022 will go and play in the Qatar World cup stadium Built by modern day slaves #hypocrites pic.twitter.com/mz0UXEz9Nb