PIKSI JE IGRAO RULET U PORTUGALU! Miloš Drizić otkriva šta su značili "KROŠEI" koje mu je upućivao nakon meča! (VIDEO)

Dva bokserska udarca simbolizovala su dva gola Srbije i nokaut protivnika, tvrdi Stojkovićev prijatelj.

Dragan Stojković i Miloš Drizić, prijateljstvo koje traje 40 godina. Hemija, iskren odnos, uzajamno poverenje... Kako je Piksi srušio moćni Portugal sa Kristijanom Ronaldom, iz prve ruke za Kurir otkriva Miloš Drizić, kao i šta se sve dešavalo pre, tokom i posle utakmice u Lisabonu.

Možete li da nam objasnite vaše i Piksijeve gestikulacije posle pobede Srbije nad Portugalom?

- Prvo i osnovno, Piksi i ja smo prijatelji od dečačkih dana. Otada se družimo, svašta smo zajedno prošli u životu. Ona moja dva krošea koja sam pokazivao Piksiju simbolizuju dva gola Srbije protiv Portugala. Kad su nam se oči susrele i kada je krenuo prema nama u prvom redu to je bila moja spontana reakcija. A, onda je on uzvratio. Pokazivao je i govorio "glava", "radila je glava". Bilo je to onako bratski, sportski - priča za Kurir iz Ženeve Miloš Drizić i dodaje:

- Bog je pogledao nas Srbe! Zato sam mu rekao da ih je nokautirao, sa dva gola, levim i desnim krošeom!

Ponosni ste na prijateljstvo sa Piksijem, zar ne?

- Igrali smo kao klinci u niškom Radničkom, potom u Crvenoj zvezdi, gde smo zajedno osvojili duplu krunu 1989. godine. Roditelji su nam se družili. Sa Radničkim smo igrali Kup UEFA, pobedili Partizan na JNA rezultatom 2:1, gde smo Piksi i ja dali dva gola. Posle toga selektor Toza Veselinović obojicu nas je pozvao u reprezentaciju, njega sa 17, mene sa 21 godinom. Piksi je debitovao protiv Francuske u Zagrebu, ja sam ostao na klupi.

Kako ste videli meč?

- Srbija je taktički razmontirala Portugal. Na svim delovima terena. Bila je to Piksijeva doktorska disertacija. Harizma koju nosi Piksi, to je presudilo. On je napao Portugal! U Lisabonu! Bio je to klasičan Piksijev rulet koji je dobio. Rizik mu je doneo kapital. Bila je njegova velika hrabrost, na ivici ludila.

Možete li da nam objasnite?

- Imali smo tri odbrambena igrača, ovi bočni su bili napadači. Piksi je poslednji deo meča igrao sa taktikom 3-7, sa sedam napadača i trojicom i defanzivi, sa velikom pokretljivošću i samopouzdanjem. Bila je to ubitačno ofanzivna taktika, posebno kada smo imali tri špica, Vlahovića, Mitrovića i Jovića. To nijedan trener ne bi igrao. Sem Piksija. (smeh) A, Portugal? Oni su čekali šansu iz kontri. U Lisabonu! Zato kažem da je Piksi taktički nokautirao Santosa!

Kako ste vi lično videli meč u Lisabonu?

- Rekao sam Piksiju posle utakmice, uzeli ste 12 miliona evra iz Lisabona! Bila je to najveća pljačka u istoriji. (smeh) Ujedno i najveća sahrana u istoriji Lisabona, jer je ju je gledalo 60.000 ljudi i ko zna koliko miliona preko TV - završio je kroz šalu razgovor.

