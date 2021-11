POMRAČENJE SVESTI! Portugalci optužuju Srbiju za RASIZAM zato što u reprezentaciji nema CRNCE?!

Njihova javnost je tužna i besna zbog toga što Kristijano Ronaldo i drugovi moraju u baraž, a neki su potpuno izgubili moć rasuđivanja.

Tako je jedan korisnik Tvitera koji u opisu svog profila navodi da živi u Portugalu naziva Srbiju rasističkom zemljom zato što među "orlovima" nije bilo nijednog fudbalera tamne puti.

Ta objava je izazvala mnoge komentare, a definitivno je pobedio izvesni Vladimir koji je Portugalca upitao da prokomentariše zašto za reprezentaciju Nigerije ne igraju belci.

I refuse to believe that in Serbia, there isn’t a single black man who is good at football or if there’s black people there at all. Plus.. Search a little bit about their history and you’ll understand what I mean. Wikipedia or something.