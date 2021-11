AMBASADOR MUNDIJALA ODUŠEVLJEN: Orlovi, dirnut sam činjenicom da ste donirali MILION EVRA u humanitarne svrhe!

Nagradu od milion evra koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uplatio na račun FS Srbije, igrači i selektor Dragan Stojković su odlučili da proslede u humanitarne svrhe. Taj njihov gest obradovao je Velibora Boru Milutinovića.

- To što su dali novac u humanitarne svrhe, to govori mnogo o tim momcima. Posebno o njihovom odnosu prema svom narodu. To je za mene još jedna velika pobeda i najdirljiviji trenutak posle trijumfa i plasmana u Katar - tvrdi Bora.

Srbija je sa istim igračima ostala bez Evropskog prvenstva, a sada je samo šest meseci kasnije na izuzetan način stigla do mundijala.

- Presudan je bio uticaj selektora. Ostvario je veliki rezultat. Dovoljno je bilo videti srpske igrače na terenu, njihovu ogromnu želju i odgovornost. Konačno smo se ujedinili i rezultat je odmah došao. Zato, još jednom, bravo selektore, bravo momci - čestitao je Milutinović.