ANTIVAKSERI HULIGANI PREKINULI MEČ! Zabranili navijače zbog korone, oni s BAKLJAMA upali na stadion! (VIDEO)

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Holandiji odlučeno je da se ponovo zabrane navijači na stadionima, pa se tako ovonedeljne utakmice Eredivizije igraju u tišini.

Međutim, da su navijači izuzetno nezadovoljni zbog toga najbolje pokazuju scene iz Alkmara.

Domaći klub AZ Alkmar dočekao je večeras NAC Najmehen i u trenutku dok su domaći gubili 1:0, došlo je do UPADA navijača na teren. Oni su uspeli nekako da uđu na stadion i da pokažu vlastima da se ne slažu sa novim merama po kojima su oni oštećeni jer ne mogu da gledaju svoj tim.

Ušli su na stadion u 17. minutu, a sudija je morao da prekine meč jer su preskočili reklame i krenuli na teren, tako da su se fudbaleri zabrinuli šta bi sledeće mogli da urade.

Ne samo da su krenuli na teren, nego su organizovali i vatromet i bakljadu, a mediji u Holandiji prenose da ne samo da se radi o najvatrenijim pristalicama AZ Alkmara - nego i političkim protivnicima vakcinacije.

Odnosno, antivakseri su uleteli na stadion i smatraju da navijači moraju da se vrate na stadione.

After stadium closures in Holland due to COVID cases and clashes in Rotterdam, right now AZ Alkmaar hooligans and novaxers have broken into stadium and stormed on pitch while AZ Alkmaar-NEC Nijmegen was ongoing pic.twitter.com/ZkoSIDhQlB