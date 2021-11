ZVEZDA - LUDOGOREC (1:0) SLAVLJE NA MARAKANI: Evropsko proleće više nije samo san!

Odmah po početku duela Zvezda je zapretila. Strahinja Eraković imao je dobru priliku nakon što je Gonkalves pokušao da izbaci loptu iz svog peterca. Udarac glavom defanzivca Zvezde prošao je pored gola Serđa Padta.

Usledilo je nešto mirnije razdoblje igre. Crvena zvezda je imala kontrolu igre i loptu u svom posedu, a sve do 29. minuta nije bilo uzbuđenja. Borjan je odlično reagovao nakon udarca Gonkalvesa. Da bi dva minuta kasnije Katai probio po levoj strani, Terziev je uspeo da mu zasmeta, a potom je ponovo šutirao Eraković. Bio je to bezopasan pokušaj defanzivca domaćih.

Pred sam kraj prvog poluvremena u sudijskoj nadoknadi Mirko Ivanić se našao u idealnoj prilici, iskosa je izašao pred golmana gostiju, ali je golman "orlova" imao dosta sreće, šutirao je crnogorski reprezentativac u spoljni deo mreže.

Drugo poluvreme pripalo je Zvezdi. Inicijativa se domaćinu isplatila u 55. minutu. Minut pre gola oprobao je udarac Milan Pavkov, dobro reaguje Padt, da bi onda usledila minijatura Mirka Ivanića.

Prvo je vezista zvezde uzeo loptu rivalu, golman gostiju izašao je par metara ispred gola, a Ivanić je sjajno plasirao loptu pod prečku na oduševljenje domaćih navijača. Na semaforu je stajalo 1:0.

Mladi Lazetić je izašao pred golmana gostiju, nije mu sreća bila naklonjena, šutirao je kraj stative. Odličan pokušaj mladog napadača.

Zvezdu u narednom kolu čeka duel sa Bragom potreban im je bod za plasman u plej-of Lige Evrope.

CRVENA ZVEZDA - LUDOGOREC 1:0

Drugo poluvreme:

84' Majstorije Mirka Ivanića gledamo u ovim trenucima. Ponovo je vezista šutirao, lopta je okrznula prečku.

81' Dvostruka izmena u Crvenoj zvezdi. Seku Sanogo i Marko Lazetić će na teren, dok iz igre izlaze Gelor Kanga i Milan Pavkov.

77' Čibota izlazi iz igre, ulazi Rotariu.

71' Puno posla za holandskog golmana u ovim trenucima. Zvezda igra isključivo pred golom rivala.

69' Kanga je raspalio po lopti, Padt je napravio paradu kako bi sačuvao svoj gol, ali nije morao da reaguje, lopta odlazi kraj stative. Dobar pokušaj Kange iz velike udaljenosti. Krstičić tek što je ušao u igru, a već je dobio žuti karton.

68' Menja i Dejan Stanković, Krstičić će na teren, a Petrović napušta igru.

65' Kafumana i Manu su ušli na teren, a Stanislav Genčev je iz igre izveo Gonkalvesa i Despodova.

63' Oprobao je udarac Pavkov, šutirao je Zvezdin gorostas kraj stative.

55'GOL MIRKO IVANIĆ

54' Serđo Padt odlično je bio postavljen pri šutu Milana Borjana. Izgledna prilika za Zvezdu završena je kornerom koji potom domaćin ne koristi.

53' Despodov je pokušao da probije odbranu Zvezde, na pravom mestu bio je Srnić koji je oduzeo loptu pre dodavanja.

50' Zvezda u dosadašnjem toku meča zna šta želi, ali ne i kako da do toga dođe. Kada imaju kontrolu lopte, kruže oko gola Ludogoreca, ali za sada mreže miruju

46' Katai je mesto na terenu ustupio Benu.

Prvo poluvreme:

45+1' Ivanić je u idealnoj prilici imao veliku šansu. Pogodio je spoljni deo mreže.

40' Pokušao je i Kanga da ugrozi gol gostiju, jako neprecizno.

38' Šutirao je Ivanić iz velike udaljenosti, Padt je nespretno reagovao, srećom po golmana gostiju sa spoljnog dela stative prolazi lopta.

31' Probio je Katai sa leve strane, ali su ga brzo stigla trojica igrača rivala, Terziev je uspeo da mu zasmeta, potom je ambiciozno pokušao Eraković, ništa od svega.

29' Odlično je reagovao Borjan nakon dobre akcije Bugara, Gonkalves je raspalio po lopti, ali fantastična parada golmana Zvezde.

28' Katai je pokušao da proigra Pavkova koji nije uspeo da primiri loptu u srcu šesnaesterca.

