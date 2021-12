NAVIJAČ OPTUŽEN ZA POKUŠAJ UBISTVA NA STADIONU: Dva teška incidenta u Belgiji!

Fudbalski savez Belgije je scene sa mečeva Beršot - Antverpen i Standard - Šarlroa nazvao pravim "ratnim prizorima".

- Muškarci sa kapuljačama su upali na teren. Ovo su bile ratne scene i slike su šokantne, a meč Standard - Šarlroa nije mogao da se odigra do kraja - saopštio je Savez iz Brisela.

Standard Liege fans were furious and took to the pitch after their favorite team lost to Charleroi 0-3.. pic.twitter.com/raoOShAjjo