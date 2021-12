ZLATAN SE SLOMIO PRED KAMERAMA - ZAPLAKAO ZBOG SINA: Najteža odluka u karijeri, ali je Ibra prosto MORAO na teren!

Zlatan Ibrahimović se predstavlja kao čovek od čelika, neko ko je uvek pobednik i ništa ne može da ga slomi, ali je na konferenciji za medije reprezentacije Švedske zaplakao!

Napadač Milana koji i na pragu pete decenije puni mreže u Italiji rešio je da se vratio u nacionalni tim, ali to se nije svidelo svima. Kada je svojim sinovima pomenuo da će ponovo zaigrati za nacionalni tim 12- godišnjem Vinenstu se to nije svidelo.

"Zapravo je Vinsent zaplakao kad sam otišao, ali sada je on ok sa tim", otkrio je Ibra, a onda je zaplakao pred svima!

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team 🙌 pic.twitter.com/FHljVukLM4