DOBRA VEST: Zvezda izbegla pakao!

Fudbaleri Zvezde su obezbedili direktan plasman u osminu finala Lige Evrope, pa su mogli mirno i sa uživanjem da prate pakleni žreb za 1/16 finala ovog takmičenja.

Žrebom u Nionu određeni su parovi šesnaestine finala, a za mesto među najboljih 16 boriće se:

Porto - Lacio

Šerif - Braga

Borusija Dortmund - Rendžers

Zenit - Betis

Barselona - Napoli

Lajpcig - Real Sosijedad

Atalanta - Olimpijakos

Sevilja - Dinamo Zagreb

Prvi mečevi na programu su 17. februara, dok će se revanš igrati sedam dana kasnije.

Podsetimo, Zvezda će kao pobednik grupe biti nosilac na žrebu za osminu finala, koji će biti održan 25. februara. To znači da će revanš meč igrati na svom stadionu.

