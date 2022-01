OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Stanojević NAJAVIO ono što Grobari ne žele da ČUJU!

Crno-beli zimuju na čelu tabele Superlige.

FK Partizan je obeležio jesen na srpskoj fudbalskoj sceni. Klub iuz Humske zimuje na liderskoj poziciji Superlige Srbije, u Ligi konferencija je izboren plasman u šesnaestinu finala, odlično gura u Kupu Srbije, pa se može reći da crno-beli sigurno koračaju ka jednoj od najuspešnijih sezona u poslednjih nekoliko godina.

Nema sumnje da je za to zaslužna "čvrsta ruka" Aleksandra Stanojevića. Uveo je trener Partizana vojničku disciplinu, koja se odmah odrazila po rezultatima, ali pitanje je da li će sjajni stručnjak i naredne sezone predvoditi Parni valjak sa klupe.

Naime, Stanojeviću u junu ističe ugovor sa crno-belima, a o produžetak istog je i dalje u magli. Istina, nekoliko puta u Humskoj vođeni su razgovori na tu temu, ali...

- Zato što još uvek nemam nijedan jedini razlog u odnosu sa klubom, ambicijom. Ljudi koji vode klub su izuzetno ažurni, pričali smo nekoliko puta na temu novog ugovora i uvek im kažem, da ne ispadne kako ih odlažem, da nisam spreman. Šta znači taj potpisan papir? Nije problem staviti potpis. To znači da imam ugovor, a u svakom momentu mogu da odem - rekao je Aleksandar Stanojević u razgovoru za "Telegraf" i nastavio u istom tonu:

- Partizan i mene lično ne vezuje nikakav ugovor, već nešto drugo. Zato meni ta hatrija ništa ne znači, već mi znači što ljudi hoće i žele da naprave dugoročnu saradnju i više puta smo razgovarali na tu temu. Pa, u junu sam, posle izgubljenog Kupa, hteo da odem, a umesto toga oni su mi ponudili novi ugovor, dakle, verovali su u mene.

Gde je onda problem?

- U tome što je potrošnja nenormalna, gde sebe zapitaš da li si spreman i da li možeš da izneseš još sezona posle juna, kada mi ističe ugovor. Samo je to pitanje. Nije pitanje ni odnosa, ni želje, ambicije, samo da li možeš još posle svega. Teško se zadržavaš posle dve godine, pogotovo posle svih promena, modernizacije fudbala. To je za mene jedini razlog i, sad vam kažem najiskrenije, teško je da ću ostati u Partizanu posle završetka tekuće sezone. Čak i ukoliko se osvoji titula - teško - kaže šef Partizanove struke i dodaje:

- Da ne budem isključiv do kraja, možda se razmišljanje promeni posle odmora, kada se malo sve slegne, napuni energija, ali eto, pričamo u smiraju 2021. godine i tako razmišljam trenutno. Partizan je za mene sve, u klubu sam od malena, imam odrešene ruke da radim svoj posao najbolje što mogu, prezadovoljan sam finansijama, ne treba mi ništa preko onoga što imam, kod kuće sam u Beogradu i da nema tog stresa, ostao bih u Humskoj do kraja života, to vam potpisujem. Mislite li da je lepše i lakše u inostranstvu - nije, verujte - istakao je Aleksandar Stanojević.

Autor: