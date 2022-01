STANKOVIĆ O NOVAKU: Njegova snaga je uzor svim sportistima - SAMO NEKA MU DOZVOLE DA IGRA!

Velika izjava trenera Crvene zvezde o našem najboljem teniseru.

Saga oko toga da li će Novak Đoković zaigrati na Australijan openu već danima je glavna tema u svim svetskim medijima, pa tako i kod trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.

– Puna podrška Novakovoj borbi za pravdu. Siguran sam da u njemu ima dovoljno snage, poštenja i kvaliteta da se izdigne iznad svega što ga je snašlo. Neka mu samo dozvole da igra tenis i da radi ono u čemu je najbolji. Njegova mentalna snaga je uzor svakom sportisti. Uveren sam da će to i sada doći do izražaja. Svi mi koji smo u sportu znamo šta znači pet-šest dana bez treninga pred važan događaj, ali Novak je spobosan da to prevaziđe i da osvoji Australijan open, što mu od srca želim – poručio je Stanković.

