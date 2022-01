OVO IMA SAMO U AFRICI: Nezapamćeni SKANDAL, sudija svirao kraj u 85. pa u 89. minutu - OBEZBEĐENJE ga izvelo sa terena! (VIDEO)

U prvom kolu grupe F Mali je u kontroverznom meču savladao Tunis sa 1:0.

Jedini gol na meču postigao je Kone sa bele tačke početkom drugog poluvremena. U 77. minutu Kazri je mogao da donese bod, ali on nije uspeo da bude precizan sa penala.

Ipak, najveći skandal desio se na samom kraju ove lude utakmice.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK