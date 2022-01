ZVEZDAN TERZIĆ: Učiniću sve da Borjan završi karijeru u Zvezdi, nikada nije rekao da ima problem sa upravom

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pričao je na Prvoj, između ostalog, o situaciji kapitena Milana Borjana rekavši da golman ostaje na Marakani i da to nikada nije bilo pitanje.

- Svesni smo da u današnje vreme društvene mreže i portali lako šire informacije. Milan Borjan ostaje, nikada to nije dovođeno u pitanje. Nikada on nije rekao da ima problem sa upravom, neke varnice su bile u svlačionici, ali gde je veliki pritisak, gde je velika želja, dolazi do varnica, to je normalno.

Kako se tada pisalo, Borjan je ušao u svađu sa trenerom Dejanom Stankovićem nakon poraza od Radnika, ali Terzić to vidi kao žar da crveno-beli napreduju i da stvaraju bolje rezultate.

- To su normalne stvari, to se dešava u svim najvećim klubovima Evrope. Ako izgubiš dva boda od nekog Radnika iz Surdulice, ne može da ti prija i naravno da je reakcija sa svih strana bila burna, moja, trenera Stankovića, igrača... Ali, ja sam zadovoljan da je došlo do takve reakcije, shvatio sam to kao zvezdašku reakciju. Posle dva dana je sve leglo. Borjan ima važeći ugovor još godinu i po dana, on je kapiten i neko ko je potreban Zvezdi, učiniću sve da Borjan završi karijeru u Zvezdi, naša je obaveza da ga zadržimo i nakon što mu istekne ugovor.

Tada, čelnik Zvezde se stavio na stranu Stankovića, po njegovim rečima, poštujući hijerarhiju u klubu, ali da je taj problem veoma brzo nestao.

- Naravno da sam na strani Dejana. Jesam stao na njegovu stranu, kao i čitavo rukovodstvo i svi u klubu, mora da se zna hijerarhija, šta radi generalni direktor, trener... Stanković je šef Borjanu, ko god da je trener, niko nije iznad Zvezde, to je svetinja koja ima uređen sistem. Svaki ozbiljan klub treba tako da se ponaša i da stane na stranu trenra. Naravno da su se pomirili, to je predimenzionirano u medijima, on je dva dana kasnije bio sa ekipom u Bačkoj Topoli, taj problem postoji u medijima, u Zvezdi ne postoji - zaključio je Terzić.

