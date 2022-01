OPŠTI CIRKUS NA AFRIČKOM KUPU NACIJA! Izgubili jer je golman zaboravio da sme da uhvati loptu rukama! (VIDEO)

Afrički kup nacija je uvek pun iznenađenja, ali ove godine sa virusom korona koji pravi probleme zaista smo videli svašta na takmičenju u Kamerunu.

Ipak najbizarniji momenat turnira desio se u osmini finala, gde su se našla Komorska Ostrva. Nakon pobede nad Ganom zaigrali su u nokaut fazi, ali im je korona izbacila sva tri golmana sa meča, pa je na gol stao levi bek Šaher Alhadur.

Ovaj 31-godišnjak je odlično branio, pogotovo s obzirom na to da je visok samo 172 centimetra, ali je odlučujući gol u 70. minutu primio na prilično bizaran način.

Napadač Kameruna Abubakar se našao u šansi, a Alhadur je na momenat zaboravio da je golman, a ne levi bek i zbog toga je stavio ruke iza leđa!

Umesto da se baci u noge Abubakaru kao što bi to uradio pravi golman, on se zbunio i baš to je donelo vođstvo od 2:0 Kamerunu.

Domaćin je na kraju prošao posle pobede od 2:1, a da se Alhadur malo bolje snašao, moguće je da bi herojska ekipa Komorskih ostrva sa El Fardu Benom na čelu uspela da dođe i do produžetka.

Pogledajte nespretnu reakciju levog beka Komora koji je morao da stane na gol na ovom meču:

In this shot, the player forgot that he was a goalkeeper and put his hand behind his back😅#CAMCOM



pic.twitter.com/RD4qxnxEDE