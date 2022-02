Stanković: Pripreme u Turskoj za čistu peticu

Bitno je da znamo šta radimo na terenu u svakom momentu. Imena i postave uopšte nisu bitni, već je važno da imamo naš identitet. Pripreme su protekle veoma dobro, kompletan utisak je čista petica, rekao je trener Crvene zvezde Dejan Stanković po završetku priprema u Turskoj.

Stanković je za klupsku televiziju pohvalio mlade fudbalere, koji su punom parom radili na pripremama i opravdali poverenje, a posebno je zadovoljan pojačanjima.

"Ohi i Pićini su dva velika pojačanja za našu ekipu. Ohi je pre svega jedan inteligentan momak i igrač. Dobro čita šanse i dobro se kreće na terenu. Tačno je da sam tražio jedno posebno ime, ali mogućnosti su jedno, a realizacija nešto potpuno drugo. Svakako nije reč o štoperu. Što se Motike tiče, mi smo prošli pripreme. Videćemo kako će se on uklopiti, što se brže adaptira, biće bolje za sve, kaže Stanković.

Nezaobilazan osvrt bio je i na trenutni igrački kadar Crvene zvezde.

"Dioni je dobio priliku da se dokaže, ali se jednostavno nije uklopio. Nije ušao u ritam nijednog trenutka, Zvezda ne može da čeka nikog. Kod Živkovića se vidi pomak, on samo može još da napreduje. Od njega, kao i od Falka očekujem da budu naši džokeri za nastavak prvenstva. Kada je reč o Bakajoku, on je i na prošlim pripremama pokazao da se polako vraća, ali za to je potreban kontinuitet".

Pričao je Stanković i o meču sa Šahtjorom, gde je Zvezda delovala dosta brzo i ofanzivno u napadu.

"Mogli smo da biramo da li ćemo da stanemo pozadi i da trpimo njihov posed ili da odaberemo da igramo onako kako to krasi naše momke. Uz neke korekcije koje smo mogli da uradimo pre tih dugih pasova, sve se može popraviti. Prezadovoljan sam utakmicom. Izgubili smo, ali su momci odigrali fantastičan meč".

Osvrnuo se strateg crveno-belih i na jesenju polusezonu.

"Odigrali smo 35 zvaničnih utakmica u prošloj godini i priznali kikseve, ali isto tako i ostvarili veliki uspeh plasmanom u osminu finala Lige Evrope. Gledaćemo da okrenemo točak sreće na našu stranu, jer ćemo u 16 mečeva ući kao da je svaki finale. To vam obećavam. Navijač Zvezde treba de se prepozna među našim igračima. To je lična karta koju ja želim".

Veliko osveženje u stručnom štabu, kako je naveo, predstavlja legenda Crvene zvezde - Vladimir Petrović Pižon.

"On je za mene fudbalski otac. Imati njega u stručnom štabu je vedrina, smeh i dogodovštine. Ima dosta toga da ispriča i od njega može mnogo toga da se nauči. Priča jednostavnim fudbalskim jezikom i sve što zamisli može i da ti pokaže", zaključio je Stanković.