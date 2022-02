UZNEMIRUJUĆE! PRVA FOTOGRAFIJA UBIJENE KRISTINE: Fudbaler nosio suprugu na rukama nekoliko sekundi pošto je upucana (FOTO)

Velika tragedija pogodila je Paragvaj.

Naiime supruga tamošnjeg poznatog fudbalera Ivana Toresa ubijena na jednom festivalu tokom koncerta u nedelju uveče.

U pitanju je Kristina Vita Aranda (29), koja sa igračem Olimpije iz Asunsiona ima troje dece, a koja je očigledno slučajno pogođena hicem u glavu i preminula je na putu do bolnice.

Two dead, one of them the model and 'influencer' Cristina 'Vita' Aranda, in a shooting during a concert in Paraguay. It happened in the city of San Bernardino, during the Ja'umina Fest show, which was attended by thousands of people pic.twitter.com/kFyVoQVUr3