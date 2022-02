MAJSTORIJA NA TERENU! Vlahović drugi najbrži strelac debitantskog gola u Ligi šampiona (VIDEO)

Brži od Vlahovića bio je Jevgen Konopljanka me je svega 19 sekundi bilo potrebno da zatrese mrežu u dresu Sevilje 2015. godine. Iza igrača "stare dame" Andreas Meler koji je 1995. godine bio strelac za Dortmund.

Takođe, Dušan je postao drugi najmlađi debitant koji je postigao gol za Juvnetus u eliti. To je uradio sa 22 godine i 25 dana. Jedini mlađi od njega je legendarni Alesandro Del Pjero (20 godina i 308 dana).

2 - Dušan Vlahović (22 years, 25 days) is the second youngest player to score on their Champions League debut for Juventus after Alessandro Del Piero (20 years 308 days). Arrival. pic.twitter.com/XieQ5Anqbc