SRAMNO! NAPAD NA NAVIJAČE ZVEZDE ZBOG KOREOGRAFIJE! Citirali film, nastao haos!

Delije su bile inspirisane scenom iz kultnog jugoslovenskog filma "Maratonci trče počasni krug". Na startu meča u trenutku kada su fudbaleri izlazili na teren Delije su napravile koreografiju na kojoj se prvo nalazila scena groblja.

Nakon toga je podignuta i šetalica na kojoj je lik čuvenog deke iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug“. Ispod je stavljena i njegova replika, kada ustaje iz mrtvih i kaže "Dobro veče.“

Ali, navijačli Zvezde su na udaru zbog izbora boja. Pozadina scene na groblju je delimično žuta i plava . Na društvenim mrežama su pojedinci to shvatili kao poruku povodom dešavanja u Ukrajini.

Optužuju navijače Zvezde da su prikazali groblje u bojama ukrajinske zastave. Sramno su izvuku iz konteksta koreografiju navijača crveno-belih i sada šire laži.

Među onima koji su se javili da ispljuju Delije je Vlora Čitaku, bivša ministarka inostranih poslova tzv. Kosova, kao i nekadašnja ambasadorka u Sjedinjenim američkim državama. Ona je pozvala i UEFA da kazni navijače Zvezde.

Hello UEFA,

Stadium in Belgrad Serbia🤮🤮🇷🇸, When I thought this, Red Star Belgrade fans - "Delije" shows us a new level of sickness.



During todays game against Partizan they displayed a huge tifo showing a graveyard with the colors of Ukraine. pic.twitter.com/yoX0e1Bqg1