Sinoć su fudbaleri Crvene zvezde u sklopu 25. kola Superlige Srbije na svom terenu savladali Partizan sa rezultatom 2:0. 166. večiti derbi okončan je pobedom aktuelnog šampiona, koji je napravio veliki korak ka odbrani trona.

Novinar Arene sport Nemanja Paunović kaže da je Var, o kome se danima polemisalo, na meču između Zvezde i Čukaričkog bio ispravan, ali komunikacija između sudija nije bio ispravan.

- Mi kao sportiski novinari imamo te informacije - dodao je.

On je govoreći o jučerašnjem derbiju, istakao da je ovaj derbi produkcijski najbolje odrađen, gde je bilo angažovano oko 20 kamera.

- Nadam se da ćemo ovako nastaviti - rekao je on.

Kako je rekao, ono što je odlučilo derbi jeste utakmica koju je Partizan igrao u četvrtak.

- Teško je pripremiti utakmicu za jedan dan. Gledamo i u ostalim ligama, imamo Inter kao primer. Zvezda je imala pet dana više za pripremu derbija, iako je pokazala da je ozbiljan tim i da je spremna za derbi - komentarisao je Paunović.

Fudbalski sudija, Raka Đurović kaže da je sinoćna utakmica bila korektna.

- Ja nažalost ne očekujem u dogledno vreme bolji fudbal od ovoga. Trebaće vremena da se kvalitet timova popravi - rekao je Đurović.

Govoreći o penalu, i sistemu suđenja, Đurović navodi da je suđenje zasigurno bilo na vrhunskom kvalitetu. Kako kaže naše sudije nadvisuju granice i kvalitet fudbala.

- Strah kod ekipa je opravdan, a to je alibi koji prave obe ekipe, kada se oni 'prozivaju' - kaže Đurović.

- Var je imao opravdanja. Komentator je bio dužan, on treba da izvesti sve, da on nije dobro funkcionisao. To mora istog časa da se sredi i napravi - rekao je Đurivić.

