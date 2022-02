IGRA OPASNU IGRU? Ovo je tajni plan Romana Abramoviča - i dalje je glavni za sve u Čelsiju!

Tokom jučerašnjeg dana dugogodišnji vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, obratio se javnosti putem zvaničnog saopštenja kojim je poručio da upravljanje londonskim klubom prepušta poverenicima Čelsijeve dobrotvorne organizacije.

Abramovič koji je vrlo blizak ruskom predsedniku Vladimiru Putinu se na ovakav korak odlučio dva dana nakon početka vojne operacije koju je Rusija sprovela na teritoriji Ukrajine.

- Tokom mog skoro 20-godišnjeg vlasništva nad Čelsijem, uvek sam gledao na svoju ulogu čuvara kluba, čiji je posao da obezbedi da budemo uspešni koliko možemo danas, kao i da gradimo za budućnost, dok takođe igra pozitivnu ulogu u našim zajednicama.Uvek sam donosio odluke u najboljem interesu kluba. Ostajem privržen ovim vrednostima. Zato danas dajem poverenicima Čelsijeve dobrotvorne fondacije upravljanje i brigu o klubu – rekao je Putin u svom obraćanju.

Ipak, mediji u Velikoj Britaniji smatraju da je ova “predaja kluba“ samo paravan za javnost i da će ruski biznismen i dalje vući sve konce u i oko aktuelnog prvaka Evrope i sveta.

Ko je trenutno vlasnik Čelsija?

Ovo pitanje na koje i dalje traže odgovor na “ostrvu“ mada se čini da je on jasan. Roman Abramovič i dalje poseduje 100 odsto deonica londonskog kluba i to preko holdinga čije je sedište u Velikoj Britaniji pod nazivom Fordstam Limited. Zbog toga Abramovičevo predavanje kluba u ruke dobrotvornoj organizaciji zapravo i ne menja mnogo stvari. Deonice su i dalje u vlasnštvu ruskog biznismena.

Sada pitanje je zašto Abramovič želi stvoriti utisak distance od svoje najprofitabilnije neruske imovine?

Ruski milioner nije bio sankcionisan od britanske, američke ili bilo koje druge vlade nakon ruske invazije na Krim 2014. godine, a nije sankcionisan ni kada je ruska tajna služba pokušala ubiti bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju u Salisburiju 2018. godine. Poslednjih dana sa “ostrva“ su dolazile informacije da bi sadašnja situacija u Ukrajini mogla da se odrazi na njegovo poslovanje u Engleskoj, gde je izgubio pravo na boravak pa je zbog toga uzeo izraelsko i portugalsko državljanstvo.

Kada god bi se zbog ruske politike potezalo pitanje o sankcionisanju Abramoviča, on i njegov pravni tim su poricali njegovu bliskost sa Kremljom i to su često koristili u svoju odbranu ističući da je on pre svega uspešan bizmismen koji je slučajno i Rus. S toga ostaje pitanje zbog čega je sada odlučio da se distancira od Čelsija, umesto da primeni istu odbranu kao i pretnodnih nekoliko puta? Takođe, svi se pitaju koliko će dugo umesto njega klubom rukovoditi dobrotvorna organizacije, u čije ruke ga je predao?

Za sada se na ova pitanja ne može sa sigurniošću odgovoriti, ali čini se da Abramovič nije želeo ništa da prepušta slučaju, pa je i pre eventualnih sankcija predao Čelsi ljudima od poverenja. Tako će sada sa sa strane posmatrati dalji razvoj situacije koja je prilično ne izvesna i na koju nikako ne može da utiče.

Ako sankcija na kraju be bude, on će naknadno mogao da se vrati na čelo kluba ili da ga nesmetano proda, što je planirao još 2018. godine. No, šta ako sankcija ipak bude?

Kako bi firma koja je u punom vlasništvu sankcionisane osove mogla da legelno funkcioniše? Deo stručnjaka ističe da bi britanski računi firme bili zamrznuti te da nijedna britanska firma u tom slučaju ne bi mogla poslovati sa klubom. Ipak, mnogi smatraju da britanska vlada preti “ćorcima“ te da neće biti nikakvih sankcija prema vlasniku Čelsija.

Dobar deo ljudi smatra da nikako nije u interesu britanske vlade da jedan od najuspešnijih klubova ove zemlje bankrotira, te da će sa te strane obazrivo pristupiti ovom slučaju.

No, koja je onda svrha sankcionisanja Abramovič? Nekoliko je scenarija u igri, odnosno u tom slučaju postoji mogućnost da se dionice prenesu na dobrotovornu organizaciju kako bi njeni upravitelji mogli voditi uredan proces prodaje. Moguće je i da se privremeno nacionalizira te da kompletnu tvrtku vodi Nadine Dorries, sekretarica za kulturu, piše “Sportsport.ba“

Sve su to samo potencijalne solucije, no ništa još nije sigurno jer britanski zakoni o sankcijama su poprilično novi i nikada prie nisu imali posla sa pojedincima poput Abramoviča ili imovinom poput Čelsijeve. Drugim rečima, ako bude sankcionisan mnogo toga će zavisiti i o britanskim interesima.

Pravni stručnjaci u Britaniji su analizirali su Abramovičevo saopštenje ali iz njega nisu mogli da izvuku nikakve zaključke šta ono zapravo znači u praksi. Ključna reč "stewardship" nema pravnog značenja, a u saopštenju Abramovič nije naveo od čega je zapravo odustao.

U svom dvosmislenom saopštenju ruski milijarder nije naveo da je predao dionice pa zbog toga pitanje kontrole, glasanja i donošenja odluka ostaju nejasna, prenosi portal „Sportsport.ba“.

Abramovič je dobrotvornoj organizaciji dao upravljanje, a ne vlasništvo pa po tamošnjim zakonima on ostaje "Osoba značajne kontrole" u Čelsiju. Pojam "Osoba značajne kontrole" odnosi se na nekoga ko ima više od 25 posto deonica ili glasačkih prava i on ima pravo da postavi ili smeni članove upravnog odbora, odnosno poseduje punu kontrolu nad klubom.

Sve navodi na nedvosmislen zaključak da je Roman Abramovič i dalje vlasnik Čelsija, a da je ovo saopštenje u stvari njegova opaka igra kojom pokušava sebi da obezbedi što bolju poziciju u slučaju da britanska vlada krene protiv njega.