GORE VESTI NIJE MOGAO DA ČUJE! Luka Jović mora da napusti Madrid

Luka Jović na početku marta dobio vesti koje baš i nije priželjkivao.

Iako je minulih meseci u španskoj sportskoj javnosti nagovešteno da će srpski golgeter ostati u Realu, jer je (posle ukazane šanse kada se krajem jeseni povredio Karim Benzema "video nove mogućnosti za nastupe u prvom timu, te stoga nije hteo da u januaru potraži novi klub", izgleda da bi naš reprezentativac zapravo vrlo brzo mogao da postane višak.

I to toliki, da šansu ne samo da ne bi dobijao "ni na kašičicu", već mu se sprema selidba na koju baš i ne može da utiče.

O tome na ovakav način izveštava španska "Marka", najveći tamošnji sportski medij:

"Prema pisanju (španskog portala) Fićahes, Real Madrid ima plan da napravi prostor za dolazak Erlinga Halanda.

A taj plan bi, prema 'Defensa sentral' mogao da se ostvari prodajom Luke Jovića i Edena Azara.

- Jović i Azar će morati da napuste tim kako bi se stvorio prostor za hitno dovođenje Erlinga Halanda, iako on (Haland) u ovom trenutku ne zna da li će biti konkurent za mesto u timu Karimu Benzemi, javlja Dijego Mengual.

Prodajom Jovića i Azara, kao i odlazak Gereta Bejla kome ističe ugovor, Real Madrid bi, jer ne bi više morao da ih plaća, osnažio svoje finansijske mogućnosti i mogao bi sebi da priušti sredstva i za dovođenje Halanda, ali i Kilijana Mbapea", prenosi "Marka".

Podsetimo, ESPN je nedavno pisao da iako Madriđani očekuju konkurenciju u vidu oba kluba iz Mančestera, Sitija i Junajteda, a i PSŽ-a kada se radi o napadaču Borusije Dortmund, Halandu, u Realu veruju da mogu da ostvare dogovor sa 21-godišnjim Norvežaninom.

Imajući u vidu da četiri Realova igrača s velikim platama, Garet Bejl, Isko, Luka Modrić i Marselo, ostaju bez ugovora na kraju ove sezone, s tim da postoji mogućnost da bar dvojica od njih ostanu, lideri La Lige bi prodajom Luke Jovića i Edena Azara stvorili dovoljno finansijskog prostora da pokrenu proces angažovanja Halanda, ali i da obezbede i njegove i Mbapeove plate.

ESPN je još u oktobru objavio da Haland želi godišnju platu od oko 35 miliona evra ako na leto napusti Dortmund (gde je potpisao ugovor koji, baš na kraju ove sezone, predviđa aktiviranje klauzule po kojoj može da ode ako neko ponudi 75 miliona evra).

Izvori tog američkog medija tada su tvrdili da su Erling Haland i njegovi saradnici zainteresovani da čuju sve klubove koji bi da ga angažuju, ali je Real vodeći u toj trci za njim.

"S druge strane, iako je i predsednik Barselone Đoan Laporta i dalje ubeđen da može da dovede u svoj klub Halanda, finansijski problemi čine taj poduhvat nemogućim. Jer, Barselona zvanično ima dugovanja od 1,35 milijarde evra, kako je to saopšteno u septembru, što je i dovelo do toga da Lionel Mesi ode besplatno u PSŽ, a Antoan Grizman u Atletiko Madrid. Pa opet, i pored toga što Barsa pokušava da ojača ekipu, o čemu svedoči angažovanje Ferana Toresa iz Sitija za 55 miliona evra,petostruki osvajač Lige šampiona ne može da se nosi sa najbogatijim rivalima u trci za Halandom i naši izvori tvrde da Real vrlo dobro to zna i želi da ovu retku situaciju iskoristi da napravi ogromnu razliku u odnosu na Barselonu", pisao je ESPN, dodajući:

"I lider Premijer lige, Mančester siti, snažno želi Halanda, a svoju poziciju ojačava i bogatstvom kojim raspolaže, ali i uspesima pod komandnom palicom Pepa Gvardiole. Junajted već dugo želi Norvežanina, no nesigurnost oko stručnog štaba, kao i velika napetost da li će klub biti među četiri najbolja u prvenstvu (time se i plasirati u Ligu šampiona) mogli bi da štete tim nastojanjima da se Haland dovede. Naši izvori tome dodaju da je PSŽ spreman da krene u juriš ka Erlingu Halandu ako Mbape potvrdi da neće da produži ugovor, ali je Real ipak najveći rival Sitija da angažuje ovog norveškog špica", piše ESPN.

A sve ovo, naravno, i te kako utiče na Luku Jovića.



Jer, em je u klubu čiji treneri sada već "tradicionalno" koriste samo jednog napadača, em je ispred njega u tom izboru jedinog špica - neprikosnoveni Karim Benzema.

Jović ionako igra vrlo retko u poslednje vreme, ili gotovo uopšte ne ulazhi u igru, pa priče o njegovoj "neminovnoj prodaji" sada samo mogu dodatno da mu poljuljaju samopouzdanje.

Šteta, jer je u ono malo ukazanih prilika pokazao da bi mogao da ostavi trag u Realu, samo kada treneri ne bi koristili isključivo formacije s jednim napadačem, a i kada bi u kontinuitetu mogao da igra. Ovako, "na kašičicu", jednom u dve, tri nedelje, gotovo i da ne postoje mogućnosti da srpski špic pokaže pun potencijal, pa možda i nije loše da od leta potraži neku novu sredinu, u kojoj bi svet podsetio na to šta sve od fudbalskih vrednosti poseduje.

