'DUŠANE, GOREĆEŠ U PAKLU!' Uznemirujuća koreografija navijača Fjorentine za Vlahovića! (VIDEO)

Brutalnom koreografijom navijači Fjorentine su na punom stadionu Artemio Franki poželeli Dušanu Vlahoviću da će goreti u paklu! Firenca mu nikako ne oprađto nedavni prelazak u najtrofejniji italijanski klub Juventus. Ultrasi Fjorentine će ga očigledno zauvek mrzeti i to su u sredu uveče želeli da poruče srpskom golgeteru, i uradili su to na spektakularan, brutalan način.

Na tribini sa najvatrenijim tifozima "Viole" pre meča sa Juventusom osvanula je koreografija motivisana delom velikog pesnika Dantea Aligijerija, "Paklom" iz Božanstvene komedije, i na noj je kartonima prikazana vatra koja simbolizuje pakao i glava izdajnika koja će da izgori, uz neizbežne ljubičaste tonove kao simbol kluba i grada.

