ŠEVČENKO NA IVICI SUZA APELUJE DA RAT PRESTANE: Majka i sestra su mi u KIjevu (VIDEO)

Zvezda Milana i doskorašnji selektor Ukrajine u intervjuu za Skaj Sport govorio je o stanju u zemlji. Istakao je da je potrebno što pre zaustaviti vojnu intervenciju.

- Pričao sam sa mojim roditeljima, razgovarao sam sa majkom i rekao joj da jako želim da se vratim, ali moja osećanja su sada ovde, da pričam o tome šta se dešava, o pravoj tragediji ukrajinskog naroda sa kojom se suočava ovog momenta. Moja razmišljanja su da pokušam da doprem do ljudi da razumeju situaciju, ljudsku stranu priče sa kojom se suočavamo. Pokušao sam da razgovaram sa dobrotvornim fondacijama, da skupimo novac i pomognemo ukrajinskom društvu tamo, rekao je Ševčenko i dodao:

ICYMI yesterday Andriy Shevchenko told Sky Sports News his family have refused to leave Ukraine amid the Russian invasion.



He says his country is "united for freedom" 🇺🇦