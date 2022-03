'OVO NIKO NIJE OČEKIVAO!' Italija gleda i ne veruje, Dušan Vlahović uradio ono što se činilo nezamislivim

Dušan Vlahović je ovih dana jedna od najvećih fudbalskih tema u italijanskoj fudbalskoj javnosti.

Naravno, to i ne čudi: em je i u novom klubu nastavio svoju golgetersku seriju koju je započeo u Fiorentini, em je ostvario i nešto što Italija ne pamti.

U istoj sezoni je dvaput proglašen za igrača meseca od strane svojih kolega, iz Udruženja fudbalera u Italiji, i to najpre u novembru kada je briljirao u dresu kluba iz Firence, a danas za naj-igrača februara, meseca u kome je nastupao za uzdrmanog, ali sve boljeg giganta iz Torina.

Ono što je posebno impresioniralo ostale fudbalere koji igraju na Apeninima (i to toliko da su Vlahoviću dali skoro 60% svojih glasova, a daleko iza njega su ostali Hamed Traore iz Sasuola, Adrijen Tameze iz Verone i Gaston Pereiro iz Kaljarija) to je kako se Vlahović veoma brzo privikao na novu sredinu. Na debiju je dao gol protiv Verone, a nedugo potom postigao je i dva prelepa gola, čime je pomogao da se sa 3:2 savlada ekipa Empolija. Sve to posle vrlo burnih januarskih dana u prethodnom klubu i prethodnom mestu stanovanja (podsetimo, navijači Fiorentine su bili baš besni što je Srbin rešio da ih više ne oduševljava, već da pređe u tabor torinske "stare dame", a to su i pokazali veoma uvredljivim porukama koje su osvanule po ulicama Firence, zbog čega je Vlahovića čuvala i policija; Podsetimo, uvredama su ga dočekali i sinoć, u meču Kupa Italije).



Nije ovo bio bilo koji mesec za Srbina



"U mesecu za nama, Dušan Vlahović je dao tri gola u četiri prvenstvena nastupa (i jedan na debiju u Ligi šampiona, prim. prev.). Nisu to bili beznačajni golovi, doprineli su pobedama protiv Verone i Empolija. To mu je i donelo skoro 60% glasova kolega. Ali, njegov trijumf ide i izvan pogodaka (Pereiro je, takođe, dao njih tri, pomogavši Kaljariju u borbi za opstanak, što je možda još i važnije, piše sajt Udruženja fudbalera u Italiji).

Ne, ovo je stoga što za Vlahovića mesec za nama nije bio bilo koji mesec, jer je on u poslednjim danima januarskog prelaznog roka prešao iz Fiorentine u Juventus, a to je svakako značajan transfer za jednog mladog, 22-godišnjeg fudbalera.

Srbin je adrenalinska injekcija u srce



Niko zato i nije očekivao da će Vlahović odmah nastaviti tamo gde je stao - u novom timu, sa novim problemima, sa novim stilom igre, ali... desilo se.

Baš od samog početka, Srbin je bio adrenalinska injekcija pravo u srce ekipe kojoj je to očajnički trebalo. Samim njegovim uvrštavanjem u tim, navijači su postali glasniji, Juveova komunikacija na društvenim mrežama mnogo vedrija, saigrači pokrenuti. Morata, koji bi trebalo daje žrtva u ovoj priči, ponovo je rođen. Dušan je na debiju protiv Verone postigao gol posle samo 12 minuta, ali u tom meču, kao i u potonjim, uradio je mnogo više: čuvao je loptu, išao 'duboko' svaki put kada bi saigrač podigao glavu, pokušavao je da izgradi sopstvene šuteve (on je već crno-beli sa prosečno najviše pokušaja za 90 minuta, posle Dibale, koji, ipak, upućuje udarce uglavnom sa distance i pogađa gol mnogo ređe). Težak je to fudbal za igru, ali teške stvari se i očekuju od velikih igrača, stvari za koje se i čini da ih rade svojevoljno.

Ko počne dobro, pola posla je završio



Zato je kruna ovog meseca bila ona snažna Vlahovićeva emocija u drugom poluvremenu meča sa Empolijem, kada je uspeo da se domogne lopte između trojice rivala i izbori prekršaj. Jer, to i jeste deo deo njegovog posla, kao što su to bila i ona dva gola koja je dao na toj utakmici.

I to prvi kada je fintom poslao golmana i defanzivca da sednu, a potom dao drugi uz prelepu kontrolu lopte prilikom njenog prijama. Nećemo mi analizirati njegovu karijeru u Juventusu za ovih mesec i nešto, niti Juventus treba da sebe da ograničava da bude ponet Dušanovim entuzijazmom da rešava mečeve, ali kao što kažu u ovim situacijama: onaj koji počne dobro, pola posla je završio", navodi se u saopštenju Udruženja fudbalera u Italiji.

Dušan Vlahović i Juventus - statistika



Mladi Srbin trenutno je sa 20 pogodaka na prvom mestu kada su u pitanju najbolji strelci italijanskog šampionata, jer je Dušan Vlahović na utakmici sa Empolijem sa čelne pozicije smenio vođu Lacija, Ćiru Imobilea koji je postigao 19.

Od tih 20 golova u "ligama petice" (Italija, Španija, Engleska, Nemačka, Francuska) više je u prvenstvu, u sezoni 2021/2022, dao samo špic Bajerna, Robert Levandovski - 28, a 20 je, poput Vlahovića, postigao napadač Bajera, Patrik Šik.

Autor: