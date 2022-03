SVI IGRAČI EVERTONA UMOTANI U UKRAJINSKE ZASTAVE: Saigrači podržali Ukrajinca Mikolenka

Dvostruki strelac za Everton bio je Salomon Rondon u 57. i 84. minutu.

Everton će se u četvrtfinalu sastati sa Kristal Palasom.

Utakmica na "Gudison parku" protekla je u znaku podrške Ukrajincu Vitaliju Mikolenku. Menadžer "Karamelica" Frenk Lampard mu je dodelio kapitensku traku, a saigrači na teren izašli ogrnuti zastavom Ukrajine.

Ukrainian defender Vitaliy Mykolenko gets a huge ovation from Everton home supporters ahead of the team's FA Cup match with Boreham Wood. Both teams draped themselves in Ukraine flags.



Mykolenko was also named captain for the match.