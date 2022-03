GASPROM OSTAJE NA ZVEZDINOM DRESU! UEFA dozvolila Zvezdi da nosi logo ruske kompanije u Ligi Evrope!

Iako je postojala bojazan da će UEFA primorati Crvenu zvezdu da ukloni sa svog dresa reklamu ruskog giganta "Gasproma", to se ipak neće dogoditi!

Britanski mediji prenose da se UEFA neće mešati!

Zbog ruske invazije na Ukrajinu krovna evropska fudbalska organizacija je raskinula sponzorski ugovor sa Gaspromom, pa se spekulisalo da će od crveno-belih zahtevati da u evropskim takmičenjima uklone reklamu ruske kompanije sa dresa. Srećom, od toga nema ništa! Individualna stvar kluba je da li će nositi logo te kompanije ili ne.

Podsetimo, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nedavno je rekao da nije na klub nije vršen pritisak i da se nada da do toga neće ni doći.

UEFA insist they WON'T order Red Star Belgrade to dump sponsor Gazprom ahead of their Europa League match with Rangers https://t.co/XPKIDLATpW — MailOnline Sport (@MailSport) 04. март 2022.

"Nismo dobili zahtev da skinemo logo i iskreno se nadam da do toga neće doći. To bi bio sulud zahtev. Kompanija Gasprom je uz Crvenoj zvezdi od 2010. godine. Bla je uz klub i kada je pretio ’ključ u bravu’. Možda Crvena zvezda tada nije ni zasluživala takvog giganta kakvog je dobila, ali da ga nije bilo pitanje je da li bi klub bio danas ovde gde jeste. Ljudi koji vole Zvezdu nikada neće zaboraviti šta je ta kompanija uradila za klub. To između Zvezde i Gasproma nije samo puki sponzorski ugovor, već prijateljstvo", rekao je Terzić.

Zvezda će 10. i 17 marta u osmini finala Lige Evrope odmeriti snage sa slavnim škotskim Rendžersom.