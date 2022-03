GVARDIOLA O DEŠAVANJIMA U UKRAJINI: Političari, NATO, Evropa su potpuno nesposobni! Ovo se događalo i u Jugoslaviji gde su umirali nevini!

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola na konferenciji za medije uoči 28. kola engleske Premijer lige u kojoj njegov tim igra gradski derbi protiv Mančester junajteda vrlo je oštro i iskreno progovorio o ratu u Ukrajini.

Za celu situaciju okrivio je političare, NATO i evropske države, nazvavši ih potpuno nesposobnima.

"Važno je pokazati solidarnost, no to je samo gest. Političari su ovde kako bi se izbegle ovakve stvari, ali i dalje se događaju jer su nesposobni, potpuno nesposobni. To se događa jer oni nisu u stanju ništa da učine", rekao je Gvardiola pa nastavio:

"Ne događa se ovo zbog zastave, komadića zemlje, ovo se događa zbog novca. To se događalo u Siriji, Palestini, Jugoslaviji. Nevini ljudi su umirali. I sve je zbog novca. Da nema novca, ne bi bilo ni rata. Ovaj rat traje već osam, devet dana. NATO i evropske organizacije su potpuno nesposobne", poručio je Pep Gvardiola.

Autor: