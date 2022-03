ISTORIJSKO VEČE: Bajern izvukao sedmicu protiv Salcburga, Liverpul porazom prošao dalje!

Muke, muke... Ali Liverpul ide dalje u četvrtfinale Lige šampiona! Engleski velikan mogao je i morao je mnogo ranije da reši dvoboj sa Interom večeras na "Enfildu", ali je na kraju morao da strepi do poslednje sekunde, iako su gosti igrali sa desetoricom poslednjih pola sata. Na kraju, samo pirov trijumf Nerazura nakon golčine Lautara Martineza, nedovoljan da ih pošalje u narednu fazu - 0:1 (0:0).

Posle slavlja u Italiji, Liverpulu je bilo i više nego jasno da je potrebno samo što duže da izdrži protiv Nerazura i da eventualno dođe do još jednog gola koji bi stavio tačku na sve to. Međutim, u tome su Redse tri puta sprečavale stative i prečke.

GOL | Bayern Münih 7-1 Salzburg



⚽️ 86' Sane



Maç Linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için Takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/Nx7c2d7tQ5 — Anlik goller (@Anlikgoller14) 08. март 2022.

Dva puta je okvir gola pogodio Mohamed Salah, a jednom je to učinio Matip i sve to je uslovilo da Liverpul ipak ostane na nuli večeras u Engleskoj. Daleko od toga da je Liverpul igrao loše, jednostavno se može reći da nije imao sreće da barem jednom matira Italijane.

A oni su iskoristili momenat inspiracije svog fudbalera, Lautara Martineza, koji je u 61. minutu u velikom stilu zatresao mrežu Engleza. Okrenuo se na nekih 19 metara iskosa sa leve strane i gađao je kontraugao. Lopta je letela besprekorno i završila u gornjem desnom uglu mreže. Niko nije mogao na stadionu da veruje da je time prepolovljena prednost Liverpula.

Međutim, samo minut kasnije i olakšanje za domaće. Pravu glupost napravio je Aleksis Sančez koji je nakon žutog kartona u nadoknadi prvog poluvremena zaradio i drugi nakon oštrog starta, čime je delimično zapečatio sudbinu svoje ekipe, koja potom do kraja nije bila nimalo opasna po gol.

GOL | Bayern Münih 6-1 Salzburg



⚽️ 83' Müller



Maç Linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için Takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/vap6ARcGSA — Anlik goller (@Anlikgoller14) 08. март 2022.

Kada upadnete u Bajernovu mašineriju, onda ne možete iz nje tek tako da izađete. Uverio se u to večeras Salcburg koji je od početka do kraja ličio na raspuštenu četu u Bavarskoj i nije imao ama baš nikakve šanse protiv momaka u crvenom koje je tako maestralno predvodio Robert Levandovski, koji je večeras ušao u istoriju Lige šampiona - 7:1 (4:0).

Poljak je, naime, postigao najbrži het-trik u istoriji Lige šampiona, pošto je to učinio za 23 minuta i time nadmašio Marka Simonea, koji je 1996. godine na meču Rozenborga i Milana istu stvar učinio za jedan minut više. Kao što smo rekli, sve je krenulo u 11. minutu kada je Leva izborio prvi penal i matirao golmana Austrijanaca.

GOL | Bayern Münih 5-1 Salzburg



⚽️ 70' Kjaergaard



Maç Linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için Takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/PnWBILq9Ko — Anlik goller (@Anlikgoller14) 08. март 2022.

Nastavilo se devet minuta kasnije, kada je akter bio isti. Ponovo je izborio penal nakon VAR provere i ponovo je gađao isti deo mreže kao i prethodnog puta. Golman Salcburga to nije očekivao i već tada je bilo jasno da Austrijanci nemaju šta da traže.

Poljski fudbaler je svoj niz krunisao het-trikom u 23. minutu. Bio je to jako zanimljiv gol, nakon što je ispala čitava odbrana Salcburga uz golmana, a Levandovski je pratio loptu sve do mreže gde se samo poklonio i stavio tačku na akciju. Do kraja poluvremena videli smo i gol Serža Gnabrija koji je produbio agoniju gostiju.

Ni nastavak utakmice nije bio nimalo šaren za Salcburg. Naprotiv, već u 54. minutu "oglasila" se petarda nakon gola Tomasa Milera, a do kraja je Bajern uspeo da izvuče i sedmicu na Lotou uz po pogodak pomenutog Milera u 83. minutu i Liroja Sanea tri minuta kasnije. U međuvremenu jedini gol za goste, ako ih to može ikako utešiti, postigao je Kjergord u 70. minutu.