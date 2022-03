KO JE SRPKINJA KOJA POSTAJE 'GAZDARICA' ČELSIJA? Otac joj je bio slavni maneken, a udata je za MILIJARDERA (FOTO+VIDEO)

Velika bura se podigla oko Čelsija i Romana Abramoviča.

Britanski tajkun Nik Kendi mogao bi uskoro da postane novi vlasnik Čelsija, jer tamošnji mediji javljaju da je spreman da do kraja nedelje pošalje ponudu na adresu Romana Abramoviča.

Ono što je veoma interesantno za ovdašnju javnost jeste da je britanski biznismen oženjen australijskom glumicom srpskog porekla Holi Valans.

U pitanju je ćerka nekadašnjeg srpskog manekena i pijaniste Rajka Vukadinovića koju je on dobio sa Rejčel Stivens.

Holi je rođena u Australiji i pod umetničkim imenom "Valans" snimila je veliki broj uloga u serijama i filmovima. Izdvajaju se "Prison Break", serijama "CSI Miami" i "CSI New York", kao i filmovi "Taken" i "Dead or Alive", a iza sebe ima i dva uspešna muzička albuma.

Abramovič je pred velikim pritiskom pokleknuo i rešio da proda Čelsi, ali ta transakcija neće biti mala.

Kako prenose ostrvski mediji on traži oko 3.000.000.000 funti kako bi nekome prepustio klub. Među retkima koji su spremni da ponude toliki novac je Nik Kendi, britanski milijarder, pa bi tako i njegova supruga Holi uskoro mogla da postane gazdarica "plavaca".

Kendi se u karijeri bavio nekretninama, ali je mnogo novca zaradio i na svojoj podkast platformi Audiobum.