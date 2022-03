(UŽIVO) PARTIZAN - FEJNORD (18.45), Spektakl u Humskoj, ozloglašeni navijači stigli iz Holandije

Fudbaleri Partizana igraju od 18.45 na svom terenu protiv Fejnorda, prvu utakmicu osmine finala Lige konferencija.

Atmosfera uoči utakmice

PARTIZAN - FEJNORD Beograd 10.3.2022. u 18.45 Stadion Partizana Kapacitet: 18.000 Sudija: Mauricio Marijani (Italija) Pomoćne sudije: Danijele Bindoni, Alberto Tegoni Četvrti sudija: Mihael Fabri PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Živković, Vujačić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jojić – Marković, Natho, Menig – Milovanović. Trener: Aleksandar Stanojević. Rezerve: Stevanović, Holender, Pavlović, Baždar, Jevtović, Ostojić, Ilić, Terzić, Miletić, Jović, Lutovac, Smiljanić. FEJNORD (4-3-3): Bijlou - Gertruida, Trauner, Senesi, Malasia - Aursnes, Kokču, Tornstra - Nelson, Desers, Sinistera. Trener: Arne Slot. Rezerve: Marsijano, Jansen, Pedersen, Hendriks, Johanbaks, Linsen, Hendriks, Benita, Hartjes.

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da je ponosan što ekipa igra dvomeč sa Fejnordom u osmini finala Lige konferencija, da neće kalkulisati u važnoj utakmici pošto ima obavezu prema velikoj istoriji kluba. Crno-beli neće moći da računa na najboljeg napadača Rikarda Gomeša koji je isključen na meču protiv Sparte.

"Izuzetno smo ponosni na naš klub, igrače, navijače, što možemo da prisustvujemo jednom spektaklu evropske utakmice i dokle smo dogurali. Želim da svi uživamo, navijači, mi svi na terenu da igramo sa ponosom, da pokušamo da se pokažemo u najboljem svetlu, da napravimo još jedan korak napred u istoriji. Daćemo sve od sebe, nadam se uz pozitivnu i veliku podršku naših navijača", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na stadionu u Humskoj.

Stanojević je rekao da nema dilemu oko sastava tima, da je Lazar Marković spreman i da bi trebalo da bude starter, a da će braniti Aleksandar Popović. On je dodao da je posle bolesti prvi put trenirao i Marko Jevtović i da se za njega još ne zna. Na pitanje o Ljubomiru Fejsi, Stanojević je rekao da je on daleko i od ekipe i treninga, da se nije oporavio od povrede zadobijene na pripremama i da je to frustrirajuće za sve.

Upitan da li je zadovoljan formom ekipe, Stanojević je rekao da je prezadovoljan.

"Osim derbija, koji smo loše odigrali, ostale utakmice odigrali smo izuzetno, prezadovoljan sam. Svaka utakmica nosi nešto novo. Mi smo na visokom nivou došli do ove faze takmičenja i ponosan sam na sve što smo do sada uradili", naveo je on.

Govoreći o Fejnordu, Stanojević je rekao da očekuje ofanzivnu igru, da je to izuzetan tim sa više od 20 šuteva po meču na gol protivnika.

"Imaju svoj stil igre gde god da igraju. Da li ćemo ih sputati u tome ili oni nas, videćemo. Poslednju utakmicu odigrali su nešto slabije protiv Groningena, a Alkmar je trebalo da pobede. Gledali smo mnogo njihovih utakmica, evropskih i domaćih. Trener ih je podigao, ofanzivan je, rizikuju mnogo, ali ovo je evropska utakmica, na našem stadionu, kad se to uključi, kako će to delovati ne znam. Biće dinamična utakmica sa mnogo trke", dodao je trener crno-belih.

Partizan je do sada četiri puta igrao u četvrtfinalu evropskih takmičenja, a pamti se i duel protiv Groningena i gol Milka Đurovskog, na koga su novinari podsetili Stanojevića, koji je rekao da je to bio gol "van fudbalskih logika".

Novinare je zanimalo da li Partizan može da eliminiše još jedan holandski klub, ali i o cilju osvajanja titule u Super ligi, na šta je Stanojević odgovorio da neće kalkulisati pred veliku evropsku utakmicu.

"Fejnord je veliki klub izuzetne tradicije, treći su na tabeli, igraju izuzetan fudbal, ne znam šta može da se desi. Nama je titula prioritet, svima je to jasno, ali dolazite u situaciju da pišete istoriju i jednostavno ne možete da kalkulišete. Ne mogu da ne stavim šest igrača, igramo pred našim navijačima istorijsku utakmicu i ne razmišljam šta će biti. Imate obavezu prema veličini kluba, istoriji. Idemo bez kalkulacija, a posle utakmice ćemo razmišljati šta ćemo dalje a da li smo sposobni da igramo na tri dana pokazaće vreme. Mi se nadamo, maštamo i želimo taj uspeh", naveo je.

Stanojević je ponovio da u Partizanu nema problema sa motivacijom igrača.

"Ako igramo motivisano, a oni budu bolji od nas, šta ćemo reći posle utakmice, da nismo bili motivisani? Najbolje je da ne budemo motivisani pred našim navijačima protiv Fejnorda. Ne treba igračima ništa da kažem. Igraju istorijsku utakmicu protiv Fejnorda na našem stadionu. Možda ćete posle reći da nismo bili motivisani, da smo razmišljali o Surdulici ili Napretku. Ne dovodi se u pitanje motivacija, dođite na trening i pripreme pa vidite kakva je, sve će vam biti jasno", rekao je.

Na pitanje da li ima straha pošto Partizan do reprezentativne pauze ima četiri važne utakmice, Stanojević je rekao: "Imamo strah, ali nemamo kud, sami sebi smo to nametnuli".

Takođe, upitan je i o nekim nadimcima koje je dobio i da li može dobrim igrama da ih promeni.

"Nisam rijaliti trener, to je neozbiljna priča, to su smešne stvari. Ne pratim to, vrlo ozbiljno se bavim ovim poslom. Imam iza sebe Ligu šampiona i istorijske nastupe da bih se bavio nadimcima. Smešno mi je to da komentarišem. Ozbiljno se bavim poslom i pravim rezultate. Poštujte rezultate koje smo ostvarili, ne dajem važnost tim stvarima", rekao je Stanojević.

On je nije želeo da komentariše napade iz Crvene zvezde na selektora Dragana Stojkovića, rekavši da bi trebalo dati značaj tome što su dva srpska kluba u Evropi i prave dobre rezultate.

