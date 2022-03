Mitrović ponovo IGRAČ MESECA PO IZBORU NAVIJAČA! U februaru dao 6 GOLOVA ZA FULAM

Popularni Mitrogol je prošlog meseca oborio rekord po broju postignutih golova u Čempionšipu, sa po dva pogotka protiv Milvola i Piterboroa, i bio je i strelac na mečevima protiv Kardifa i Hala.

