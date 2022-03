KAMERE ULOVILE RUSKOG MILIIJARDERA: Evo kako izgleda ROMAN ABRAMOVIČ

Njemu je Evropska unija uvela sankcije zbog bliskosti sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, pa je Abramovič morao da napusti London.

Abramovič trenutno ima muku da proda vlasništvo nad Fudbalskim klubom Čelsi, a poslednje informacije govore da je svoje dve jahte i 14 aviona uspeo da prebaci u Tel Aviv gde se trenutno nalazi.

Russian-Israeli billionaire Roman Abramovich, who last week was hit with sanctions by the UK government, has been spotted at an airport in the Israeli city of Tel Aviv. Read more about this story: https://t.co/ctp7E1ykse pic.twitter.com/nqayRECTdM



Izrael nije uveo sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, pa Abramovič, koji u ovom gradu ima i tri firme, ovde sada obitava.

Kamere su u ponedeljak ulovile Abramoviča na aerodromu u Tel Avivu, a u prvi mah bi retko ko pomislio da se radi o milijarderu. Dugogodišnji vlasnik Čelsija je izgledao pomalo zapušteno pošto je bio neobrijan i raščupan, a maska mu je bila spuštena na bradu.

Na fotografijama se može videti kako viri u svoj telefon te razgleda šta se dešava sa strane.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA