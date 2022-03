'UTRČAO JE ČOVEK U BAŠTU I REGRUTOVAO ME!' Ovako predsednik UEFA danas priča o ratu u Jugoslaviji!

Prvi čovek evropskog fudbala istakao je da ga trenutni rat na relaciji Rusija - Ukrajina podseća na ratno vreme u Jugoslaviji.

Takođe, u ekskluzivnom intervjuu za italijanski "Koriere Dela Sera" govorio je i o sankcijama koje je evropska kuća fudbala uvela Rusiji.

Great interview by @UEFA President Aleksander Čeferin with @Corriere in which he discusses Ukraine, sanctions against Russia and the Super League aka “Terrible League” https://t.co/lLrD2w7H6M