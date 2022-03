DIRLJIVO! Stanković: 'Došlo mi je da zaplačem, kad sam čuo da stadion skandira moje ime!'

Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde, rekao je da je ponosan na svoje momke i da mu je nedostajalo malo da zaplače, kada je po okončanju utakmice čuo da mu više od 45.000 duša uzvikuje ime i prezime.

- Na ovakvom nivou kada se igra osmina finala nekog takmičenja odlučuju detalji i sitnice. Mi smo naše greške skupo platili. U 180 minuta odigrali smo dve dobre utakmice protiv Rendžersa. Tamo smo mogli da dođemo do dva gola, ovde smo igrali u kalkulisanom riziku da će nam protivnik napraviti problem. Ne mogu da se pozivam na sreću, mi smo bili jedna ponosna i odlična Crvena zvezda - rekao je Dejan Stanković.

Kristijan Pičini se povredio, kada je Zvezda primila drugi gol. Verovatno mu je pukla zadnja loža.

- Verovao sam Kristijanu u poluvremenu. Putao ga da li može, on je rekao da može. Ali u onom sprintu kod njihove kontre i gola se povredio.

Žali Dejan Stanković za propuštenim šansama.

- U prvih pet minuta drugog dela imali smo tri šanse za drugi gol. Onda bi bili blizu čuda. I bili smo spremni šta da radimo za poslednjih 25 minuta. I pored primljenog gola momci nisu odustali i došla je pobeda, a ona je poklon ovim divnim ljudima koji su došli na stadion.

Pošteno su se ispromašivali crveno-beli.

- Ivanićeva šansa, i Ohijeva, i Kataijeva i Pičinijeva. Želeo sam da imamo 1:0 do 60.minuta. Da li je bolja ekipa prošla, možda i jeste. Nije bilo strašno između nas i njih u dva meča, kao između njih i Dortmunda. Rekao sam sudiji ako hoćeš da mi daš karton, daj mi ga. Bio sam koncentrisan na utakmicu, nije mogao da me poremeti.

Igrala je Zvezda sa dva špica.

- Sale Katai je igrao veznog, Mića pod temperaturom, Pavkov imao nategnuće lista. Zadovoljan sam kako smo igrali sa dva špica, reskirali smo, rešavali situacije jedan na jedan. Svi su igrali momački, Sanogo kao terminator. Ben kada je ušao... Nemam momcima šta da zamerim. Ovo su utakmice na visokom nivou.

Kurir je pitao Stankovića kako se osećao kad mu je stadion skandirao.

- Pred plakanjem. Tako sam se osećao. Moje čestitke idu mojim momcima, to sam i pokazivao.

Pohvalio je Stanković i Dragovića.

- Dragović je gromada od čoveka, igra povređen umoran, daje sve za Zvezdu. Drago kao Drago, stavio je glavu na kopačku, otvorili su mu arkadu, ali to je za njega laka prehlada.

O susretu sa Van Bronkhorstom kaže:

- Poželeli smo sreću jedan drugom pre meča. Posle utakmice smo se samo pozdravili, dao nam je komplimente, rekao da je bila muška utakmica.

Stanković posebno žali za jednom prilikom na utakmici.

- Ohi, Pavkov... Mnogo mi je žao te šanse. Kasnije se njihov golman razbranio... Da smo tada dali gol... Ne vredi, ne vraćam se... Idemo dalje!

Eraković je mlad, a odigrao je dobro protiv Rendžersa.

- Strahinja je iz škole Crvene zvezde i odmalena se uči kako se igra i bori za ovaj klub. Moraš biti uz njega i kad ne ide dobro. Sve što se prošle godine dešavalo to je faza odrastanja. Može da igra isto licem i leđima, podseća me na Alesandra Nestu koji je bio tehnički bolji. Ali, mlad je, nadomestiće sve to i napraviti ozbiljnu karijeru. Eraković ima odličnu brzinu za štopera, još malo tehnike... Iz utakmice u utakmicu je sve bolji. Erak nije bonus, on je standardan prvotimac Zvezde - zaključio je Stanković.