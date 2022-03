ZADOVOLJAN! Stanojević: Mogli smo do 2:2, momci su bili dosta bolji!

Aleksandar Stanojević uprkos porazu nije imao razloga da bude razočaran:

- Sigurno da smo bili konkurentiji sada nego pre sedam dana. Imali smo šanse za nerešeno, ali smo primali golove u sudijskoj nadoknadi vremena... Međutim, Fejenord je zasluženo pobedio, mi smo dali svoj maksimum. Momci su danas bili dosta bolji i mogu time da budem zadovoljan - rekao je Stanojević za Arenu sport i dodao:

- Mi smo hteli da igramo, da pokušamo da dođemo do remija kada smo videli da ne možemo da pobedimo, držao sam dugo postavu na terenu, imali smo za 2:2 onu situaciju, to nas je poremetilo... Ušli su potom neki mladi, koji nemaju iskustva za ovakve utakmice, probali da krenemo po izjednačenje, pa smo primili gol u poslednjim trenucima meča. Raduje me način na koji su odigrali utakmicu - zaključio je Aleksandar Stanojević.