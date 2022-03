ZEMLJOTRES, NEJMAR NAPUŠTA PSŽ: Koji klub iz PREMIJER lige je spreman da za BRAZILCA izdvoji više od 222 miliona evra?!

Nejmar odlazi iz PSŽ! Brazilac bi mogao da obori sve rekorde fudbala, ukoliko se desi da ovog leta neki klub za njega plati obeštećenje veće od 222 miliona evra, koliko su Parižani dali Barseloni 2017. Cena nije problem, jedan klub je već stao u red.

Njukasl je sasvim sigurno najbogatiji klub na planeti, jer iza njega stoji Saudijski princ Mohamed bin Salman. Oni žele Nejmara i neće štedeti novac. E, sad, tu opet dolazimo do jedne začkoljice, a ona se nažalost tiče politike i nema veze sa sportom, kao i sve što se dešava unazad mesec dana.

Naime, iz PSŽ stoji država Katar koja se baš "ne miriše" sa Saudijskom Arabijom. Da li će prvi čovek kluba iz Pariza Naser Al Helaifi prodati Mohamedu bin Salmanu jednog od svojih najvrednijih fudbalera? Teško. Tako makar deluje sada. Ali, leto je daleko, a novac može sve, posebno u modernom svetu bez morala, sa mnogo spina i prljave propagande.

Mediji sa Ostrva, pre svih "Dejli mejl" piše da Nejmara neće biti teško ubediti, posebno što ima želju da igra u Premijer ligi, a Njukasl hoće da ga učini fudbalerom sa najvećom platom na svetu. Brazilca su nedavno izviždali navijači PSŽ, čak su mu i pretili. Uznemiren je zbog toga, ljut i spreman da na leto napusti Pariz. Plus, Njukasl je klub koji bi mogao da mu omogući veću platu od one koju prima u PSŽ, a ona iznosi 595.000 evra nedeljno!!!

