STANOJEVIĆ ZAPRETIO ZVEZDI: Idemo do KOSKE, jače nego ikada, makar ne radio u Srbiji više NIKADA! (VIDEO)

Trener Partizana Aleksandar Stanojević bio je izuzetno ljut na konferenciji za medije uoči utakmice sa Radnikom u Surdulici.

Povod za bes šefa stručnog štaba Partizana bile su sporne situacije protiv Spartaka iz Subotice i Napretka iz Kruševca, u meču za koji Stanojević kaže da je Partizan oštećen za penal i da je suđenje bilo tendeciozno

Nakon što je objasnio šta ga tišti Stanojević je zapretio.

"Nećemo se povući i nećemo biti nijednog trenutka da se nećemo oglašavati. Idemo do koske, nama je cilj titula i idemo da gazimo iz sve snage. Uvek ćemo reći još jače ako nam se desi ono što se desilo protiv Napretka. To direktno utiče na regularnost, a ne na formu. Mi idemo jako, idemo do kraja i za pedalj nećemo odustati. Ja prvi neću! Nijednog trenutka neću ni prećutati. Bez obzira na bilo kakve posledice. Idemo do koske, do kraja, jače nego ikada Ikada"

Novinari su pitali Stanojevića da li je uprava Partizana previše pasivna.

" Ja imam podršku kluba. Šta treba, da ljudi izlaze stalno. To nije naš stil. Mi ne pretimo da ćemo da menjamo, da tražimo izbore. Naš fudbal ide u dobrom pravcu, reprezentacije ide na SP, imamo dva kluba u LŠ, pet u Evropi. I mislim da imamo pošteno prvenstvo. Ima grešaka, ali je generalno pošteno. I mislim da je regularno, ali u drugom delu sezone se dešavaju stvari koje me brinu. Ali mi nećemo da pravimo medijsku hajku i histeriju. Ja neću ustuknuti ni sekunde, nego ću još jače. Po bilo koju cenu. Makar ne radio više ovde nikada. Ali sekunde neću ustuknuti. To da znaju svi! Svi da znaju"

Autor: