ITALIJA U ČUDU: Dušan Vlahović opet zadivio svet (VIDEO)

Naravno, to i ne čudi: ostvario je nedavno nešto što Italija ne pamti - odmah po prelasku u drugu ekipu proglašen je za igrača meseca od strane svojih kolega, iz Udruženja fudbalera u Italiji, a posle ispadanja Juvea iz Lige šampiona, nastavio je da briljira u Seriji A.

Uostalom, toliko je poruka italijanskih fudbalskih navijača koji ga hvale ovog nedeljnog popodneva, da je bilo teško izabrati samo neke.

Ali, možda najbolje njegov učinak opisuje sledeći tvit:

- Manje od trideset minuta igre, a Vlahović već ima gol i asistenciju.



I, zaista, baš to je srpski golgeter i uradio na početku meča između Juventusa i Salernitane.

Najpre je Dibali dodao loptu za vođstvo "stare dame" u 5. minutu, a onda je u 29. Vlahović postigao gol, i to glavom na asistenciju De Šilja s desnog krila.

VLAHOVIC IS ONCE AGAIN THE SERIE A TOP SCORER! 🇷🇸💥 pic.twitter.com/nBiEM7AbNK