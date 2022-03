Terzić: Osvojili smo veoma bitna tri boda u Surdulici

Fudbaler Partizana Nikola Terzić rekao je da tim ostvario značaj trijumf protiv Radnika u Surdulici.

Crno-beli su juce u 28. kolu Superlige pobedili Rdnik 2:1, a posle početnog vođstva domaćin, izjednačenje je doneo Nikola Terzić u 34. minutu, da bi u 48. minutu Rikardo Gomeš postavio konačni rezultat za važna tri boda.

"Utakmica je bila veoma teška i sa velikim značajem za nas. Kada smo se pripremali, znali smo da će biti veoma teško, jer je to ekipa koja, do današnje utakmice, nije primila gol u drugom delu prvensta, ekipa koja igra odlično kod kuće gde ih je jako teško pobediti. Naravno, ako dodate na sve i težak teren na kom nije moglo da se igra, a morali smo brzo da se adaptiramo na njega i sve oko nas, ovo što smo uradili čini nas ponosnim, jer smo osvojili veoma bitna tri boda“, rekao je Terzić za klupski sajt.

"Mislim da smo odlično ušli u utakmicu i pokazali karakter. Što je najvažnije, kada smo posle primljenog gola napravili neverovatnu reakciju, brzo došli do izjednačujućeg pogotka i nastavili da ređamo šanse sa željom da pokušamo da dođemo do preokreta u prvom poluvremenu. Nakon što smo izašli na teren u drugom poluvremenu, veoma brzo smo postigli naš drugi gol i preokrenuli rezultat u našu korist. Do samog kraja smo pokazali karakter, da smo pravi tim i svi kao jedan", kaže Terzić.

Terzić je istakao da mu je postignut gol mnogo znači.

"Naravno da sam presrećan, da mi mnogo znači. Na ovako teškom gostovanju ima još veći značaj za tim. Mislim da je došao kao nagrada za vredan rad i trud tokom čitave sezone. Kvinsi je odigrao odličnu utakmicu, probio po desnom boku, čekao sam tu loptu u 16 metara i slabijom, desnom, nogom pogodio. Jako bitan gol za mene“, dodao je on.

Kako kaže, ovaj trijumf je osvežio tim Aleksandra Stanojevića.

"Sve je bilo kako treba i kako šef zahteva od nas u takvim utakmicama. Pokazali smo karakter. Uzdigili se posle remija sa Napretkom, igramo odličnu sezoni, u trci smo za titulu. Stigli do osmine finala Lige konferencije. Sada nam predstoji reprezentativna pauza, gde će svi odmoriti i biti spremni za nastavak prvenstva. Naravno da možemo do titule, ima još dosta da se igra. Spremni smo za nastavak i nadamo se da cemo slaviti titulu na kraju", zaključio je Terzić.