OTAC NIJE NI SUZU PUSTIO NA SAHRANI! Najbolnija ispovest Ibrahimovića: Sav novac i veze mi nisu pomogli sprečim SMRT brata! (FOTO)

U svojoj autobigorafiji "Adrenalin", proslavljeni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović opisao je kako se osećao kada je saznao da mu brat boluje od teške bolesti i kako je podneo njegovu smrt.

Spako Ibrahimović preminuo je 2014. godine.

Leukemija ga je odnela za 14 meseci. Njegova smrt žestoko je uzdrmala slavnog Šveđanina i promenila njegove poglede na život.

"Zbog toga ne želim da mislim na budućnost i usresređen sam samo na sadašnjost. Pokušavam da ne protraćim ni sekund i da budem što je moguće bliže i da delim vreme sa svojom decom i ljudima koje volim, jer znam da život leti i da je dovoljan samo jedan lekarski pregled da ga izokrene".

Zlatanov brat je sasvim slučajno otkrio da boluje od teške bolesti.

"Kada sam pitao Spaka kako je primetio bolest, ispričao mi je da je šetao ulicom i odjednom u se javio neki čudan osećaj, kao da se davi na trotoaru. Nije mogao da diše. Odmah je otišao u bolnicu i podvrgao se nizu ispitivanja. Njemu ništa nisu rekli. Dan kasnije doktor je nazvao mog oca i sve mu ispričao. Agresivna leukemija", otkriva Ibrahimović.

Spako je započeo odmah terapiju, ali njegovo stanje se za nekoliko meseci drastično pogoršalo.

"Vratio sam se iz Pariza, gde sam igrao, i zatekao ga naduvenog, bez kose i već mu je bilo teško da se kreće. Bilo je izuzetno teško videti ga u takvom stanju. Nisam bio pripremljen. Morao je da uzima razne lekove od kojih se sećao bolje, ali samo na kratko. Tata ga je otpratio do toaleta, vratio se u sobu i prvi put mi priznao: 'Nema nade'".

