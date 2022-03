STOJKOVIĆ I TADIĆ PRED MAĐARSKU: Vlahović i Milenković neće igrati! Želimo ATRAKTIVNE rivale na žrebu za Mundijal (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće protiv Mađarske pripremnu utakmicu za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru.

"Imamo dve utakmice i grupa igrača koja je pozvana konkuriše za tim. Svi su cenjeni, imaju svoje individualne i kolektivne kvalitete, svako može da očekuje šansu da će igrati. Videćemo ko će još igrati u zavisnosti od situacije, kondicije i mnogih drugih stvari", rekao je Stojković na početku konferencije.

"Svaka utakmica je važna, priprema se odvija u najozbiljnijem tonu jer drugačije i ne može. Zaslužuju poštovanje i mi pristupamo pripremama najozbiljnije", zaključio je selektor Orlova.

Na Piksijeve reči nadovezao se i kapiten Dušan Tadić.

"Kao što je Mister rekao, ako hoćemo da budemo ozbiljni takmičari, pobednici, želiš svaki trening, utakmicu, nebitno da li ima najveći značaj ili je prijateljskog karaktera, želiš da pobediš. Pripremamo se u najboljem mogućem smeru", rekao je Tadić, pa potom prokomentarisao žreb i "treći šešir".

"To nam je nebitno. Pokazali smo da smo fokusirani na našu igru, nas. Mislim da nam to savršeno prija i da svi osećamo samopouzdanje. Fokusirani smo na nas i bitno je kako ćemo mi da igramo. Voleli bismo atraktivne i dobre protivnike", smatra Tadić.

MAĐARSKA NEKADA BILA FUDBALSKA SILA

"Mađarska kao fudbalska zemlja je bila pravi primer fudbalske sile, još u vreme Puškaša, Hidekutija i Kočiša sredinom prošlog veka, ali danas mi je drago da vidim novu fudbalsku Mađarsku koja je napredovala u igri, infrastrukturi, ulaže se u fudbal i mene to raduje. Čestitam im na svim uspesima koji su postigli i postižu, to je pravi fudbalski put za svaku zemlju. Strahovit napredak u poslednjim godinama i to im daje ozbiljan primer", rekao je Stojković.

KADROVSKI PROBLEMI?

"Svaka ekipa ima probleme i nismo nikakav izuzetak. Vlahović neće biti u sastavu za ove dve utakmice zbog povrede. I Milenković je vrlo blizu da bude van tima, oseća grč u zadnjol loži desne noge. Rizično je da igra. On 90% neće biti u timu, ali putuje sa ekipom za Budimpeštu", otkrio je Stojković.

ŠTA JE PROMENIO OD KADA JE DOŠAO NA MESTO SELEKTORA?

"Srbija igra po modernim fudbaslkim principima. Ključe vega je to što smo uspeli da promenimo mentatlitet. Da igrači veruju u ono što rade. Verujem u njihove fudbalske i ljudske kvalitet i oni veruju meni. Taj spoj je dobitna kombinacija. Uspeh promene mentaliteta je jedan od najvažnijih segmenta u ovom periodu koji smo prošli", rekao je selektor fudbalera Srbije.

Prvi rival izabranicima Dragana Stojkovića Piksija biće Mađarska u Budimpešti 24. marta, a pet dana kasnije, sledi duel sa Danskom u Kopenhagenu.

Prijateljski duel sa našim severnim komšijama biće prvi meč "orlova" posle velikog novembarskog trijumfa u Lisabonu protiv Portugala i direktnog plasmana na Mundijal.