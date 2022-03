PROŠETAO STAJLING VREDAN MILION DINARA! Mesi je poznat po skupocenim krpicama, ali je ovog puta PREVAZIŠAO SEBE! (FOTO)

Argentinac je iznenadio medije u svojoj zemlji kada se na okupljanju reprezentacije pojavio u skupocenim "krpicama".

Argentinski novinari su izračunali da je oprema u kojoj je stiga u kamp nacionalnog tima vredna oko milion dinara.

Brendirani kofer koji je vukao košta oko 3.900 evra, ranac 2.900. Nosio je majicu od 445 evra, a patike poznatog svetskog brenda u kojima je došao koštaju 650 evra.

