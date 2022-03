KUMOVI SE PRISETILI NATO AGRESIJE! Miha: Gledao sam avione kako uzleću i zvao majku! Deki: Piksi mi je rekao: Mali, bombarduju nas!

Izvor: Kurir.rs, Foto: TANJUG/FILIPPO VENEZIA/ANSA VIA AP/BETA/BRANISLAV BOŽIĆ/TANJUG/DARKO VOJINOVIĆ | |

Dva velika prijatelja i kuma prisetili se agresije na našu zemlju od pre 23 godine.

Siniša Mihajlović i Dejan Stanković igrali su za rimski Lacio tokom agresije NATO na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine. Vodili su tihi rat protiv agresora, noseći majice sa metama i miroljubivim porukama.

Nije bilo utakmice, a da se Miha i Deki ne pojave zajedno sa antiratnim porukama. Obojica su nosili majice na kojima je pisalo - Mir! Ne rat!

- Kada sam postao prvak Evrope sa Crvenom zvezdom to se desilo u mojoj zemlji, kada sam postao šampion Italije sa Lacijom bombardovali su moju zemlju... Nije lako izolovati se i fokusirati se na druge stvari. Zamislite situaciju u kojoj se možda nećete čuti sa roditeljima nedeljama, ne znaš da li su živi ili mrtvi - prisetio se Siniša Mihajlović.

Koliko mu je u Italiji bilo teško svedoči sećanje na roditelje koji su tada živeli u Novom Sadu, nakon što su jedva izvukli živu glavu iz Borova sela pored Vukovara, iz Hrvatske.

- Sećam se da sam čuo avione kako poleću u Avijanu i pozvao sam majku i rekao joj "Za pet minuta će vas bombardovati, idi u podrum" - završio je Mihajlović.

Dejan Stanković se prisetio da je sa reprezentacijom bio u Srbiji, kada je počelo NATO bombradovanje 24. marta 1999. godine.

- I danas mislim da je za Mihu i mene sve krenulo nizbrdo tog 24. marta kada je počelo bombardovanje Srbije, Beograda. Okupili smo se pred meč sa Ircima na Paliću. Reprezentacija. Završili smo trening, ja legao da spavam. Piksi Stojković me budi. Hajde mali zovi ženu, pokupiće je moja supruga pa idemo u Mađarsku, da letimo svako svojoj kući - rekao je Piksi.

- Nema utakmice?

- Nema.

- Super, imam dva tri dana slobodno.

- Mali, gledaj dnevnik, jesi lud.

- Imam dva, tri dana da se izludujem u Beogradu.

- Čuješ li ti šta ti govorim, bombardovaće nas - jasan je bio Piksi.

Stanković se tek tada šokirao, nekako je stigao do Budimpešte, pa do Ciriha i na kraju do Torina.

- Dođem u hotel, upalim TV, a svuda gori. Ne znam šta da radim. Zovem prijatelje u Rimu koji su u ambasadi. Tamo svi kukaju, plaču, ne veruju šta se događa. Crn, crn period, katastrofa. Nije mi bilo ni do čega. Mart, april, maj... Miha i ja nosimo majice sa natpisom ''target'' i ''peace no war''. Ne znam koliko je to značilo - napisao je Stanković u svojoj knjizi i podsetio šta je tadašnji trener Lacijala Sven Goran Erikson rekao u svlačionici:

- Rat je blizu nas, ali nas taj rat ne treba da zanima. Naš rat je tamo na terenu, gledaćemo da poštujemo naša dva igrača.

Stanković je u svojoj autobiografiji opisao i to da su navijači Lacija bili uz Mihu i njega. Prisetio se i neprijatnosti na meču sa Majorkom u finalu Kupa pobednika kupova.

- Imali smo majice sa aplikacijama ''target'', ali je delegat tražio da ih skinemo pred izlazak na teren. Čitava pometnja. Pobedimo, dobio sam neki udarac u glavu, puče i nos. Krv svuda po dresu. Ipak, moj prvi evropski trofej - istakao je Stanković.